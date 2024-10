Napoli-Lecce, Di Lorenzo andava espulso. Marelli: "Il secondo giallo è codificato per "spa", è un errore" (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Napoli vince 1-0 con il Lecce e si conferma la lepre in vetta a questo campionato 2024/25, ma all`interno della partita sono stati diversi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilvince 1-0 con ile si conferma la lepre in vetta a questo campionato 2024/25, ma all`interno della partita sono stati diversi

Il Napoli batte il Lecce 1-0 - decide Di Lorenzo - AGI - Antonio Conte era partito con le seconde linee, ma per avere ragione del Lecce ha dovuto inserire Kvaratskhelia, Raspadori e Politano, tenuti inizialmente in panchina. La partita non si sbloccava nonostante le poderose spallate date alla ... (Agi.it)

