Manovra, l’analisi del Gimbe: "Risorse insufficienti per rilanciare la sanità" (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ottobre 2024 – L’aumento reale dei fondi per la sanità nel 2025 è di 1,3 miliardi e non di 3,5. Le Risorse sono destinate soprattutto ai rinnovi dei contratti. E quindi il piano di assunzione di medici e infermieri del ministro Schillaci non si potrà attuare. Così come non si potranno eliminare i tetti di spesa sulle liste d’attesa. Lo spiega la Fondazione Gimbe, che di fronte ai numeri della Legge di Bilancio parla di "cifre fuorvianti" e di "girandola di dati spesso strumentalizzati". E conduce invece un’analisi indipendente sui finanziamenti per la sanità in vista della discussione parlamentare sulla Manovra. FOTOCUSA©2016 I soldi per la sanità Prima di tutto i numeri. Con la Finanziaria 2025 il Fondo sanitario nazionale raggiungerà i 136.533 milioni nel 2025, i 140.595 milioni nel 2026 e i 141.131 milioni nel 2027. Quotidiano.net - Manovra, l’analisi del Gimbe: "Risorse insufficienti per rilanciare la sanità" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ottobre 2024 – L’aumento reale dei fondi per lanel 2025 è di 1,3 miliardi e non di 3,5. Lesono destinate soprattutto ai rinnovi dei contratti. E quindi il piano di assunzione di medici e infermieri del ministro Schillaci non si potrà attuare. Così come non si potranno eliminare i tetti di spesa sulle liste d’attesa. Lo spiega la Fondazione, che di fronte ai numeri della Legge di Bilancio parla di "cifre fuorvianti" e di "girandola di dati spesso strumentalizzati". E conduce invece un’analisi indipendente sui finanziamenti per lain vista della discussione parlamentare sulla. FOTOCUSA©2016 I soldi per laPrima di tutto i numeri. Con la Finanziaria 2025 il Fondo sanitario nazionale raggiungerà i 136.533 milioni nel 2025, i 140.595 milioni nel 2026 e i 141.131 milioni nel 2027.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - l’analisi di Gimbe : “Cifre fuorvianti - le risorse per la sanità nel 2025 sono solo 1 - 3 miliardi. Non i 3 - 5 annunciati” - C’è grande delusione tra medici e infermieri per il testo della terza manovra del governo Meloni. I fondi per la Sanità – dopo l’annuncio iniziale di risorse complessive superiori ai 3 miliardi – sono in realtà pari ad appena 1,3 miliardi. “La ... (Ilfattoquotidiano.it)

L'impegno di Orlando : "In Liguria sposterò le risorse dalla sanità privata a quella pubblica" - Ci siamo. Domenica 27 e lunedì 28 ottobre i liguri torneranno alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione, dopo le dimissioni di Giovanni Toti costretto a lasciare perché coinvolto nella maxi inchiesta sulla corruzione della Procura ... (Today.it)

"È una manovra senza nuove tasse e con più risorse alla Sanità - per noi è una vittoria" - Il 21 ottobre la manovra 2025 arriverà in Parlamento e l'impianto annunciato dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, prenderà forma in un testo che inizierà l'iter parlamentare. Le opposizioni annunciano battaglia, ma nella maggioranza i ... (Today.it)

Sanità - Parisi : "In Italia troppe disuguaglianze per cure - più risorse a Ssn" - Lo scienziato al convegno nazionale Ail, '+ 30 per cento mortalità infantile al Sud a causa della scarsa organizzazione cure' Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - "L'articolo 32 della Costituzione tutela l'uguaglianza, anche nelle cure. Tuttavia, ... (Ilgiornaleditalia.it)