Infobetting.com - Lione-Auxerre (domenica 27 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sul più bello ildi Sage cade in Europa League fermato da un ottimo Besiktas che ha espugnato il Parc Olympique Lyonnais, e quest’oggi i gones cercano riscatto affrontando in casa l’di Pelissier. Partita scialba di Lacazette e compagni, che si sono visti annullare il gol del vantaggio nel primo tempo per poi calare nella ripresa e subire la beffa dei turchi nel finale. Un InfoBetting: Scommesse Sportive e