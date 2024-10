Nerdpool.it - Il trailer di Non Dire Niente, la nuova serie FX in arrivo su Disney+ in Italia!

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nelle scorse ore,ha diffuso in rete ildi Non, laoriginale FX disponibile con tutti i 9 episodi da giovedì 14 novembre in esclusiva suin. Laè basata sul libro best-seller di Patrick Radden Keefe, che si è recentemente classificato al n. 19 della “100 Best Books of the 21st Century” del New York Times. Ecco il: Nonè una storia di omicidi e di memoria durante il periodo del conflitto nordirlandese (The Troubles). Ambientata nell’arco di quattro decenni, lasi apre con la scioccante scomparsa di Jean McConville, una madre single di dieci figli rapita da casa sua nel 1972 e mai più vista viva.