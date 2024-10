Ilrestodelcarlino.it - Giallo di Pierina, rebus secondo indagato

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Rimini, 26 ottobre 2024 – L’inchiesta attorno al delitto diPaganelli potrebbe prima o dopo allargarsi, coinvolgendo unpotenziale, magari per l’ipotesi di favoreggiamento. Nel ricorso presentato al tribunale del Riesame, gli avvocati che difendono Dassilva – Riario Fabbri e Andrea Guidi – hanno tentato di spostare i riflettori dal senegalese (in carcere dal 16 luglio in quanto unico), suggerendo scenari alternativi rispetto a quello che vede Louis come l’autore materiale dell’omicidio dell’ex infermiera di 78 anni. Rimini 22-10-2023 - OmicidioPaganelli - incontro consulenti - Manuela, Loris, Valeria, Louiss. © Manuel Migliorini Adriapress.