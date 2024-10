Secoloditalia.it - Giallo a Bergamo, 18enne uccisa in casa: il corpo straziato dalle coltellate. Escluse la pista familiare e una rapina

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sara, 18 anni appena e una vita tranquilla, finita in un barbaro omicidio e tutto quello che hanno fin qui potuto ricostruire gli inquirenti al lavoro sul caso è il quadro di un’esistenza senza ombre su cui ora grava il mistero di un delitto efferato. Ildella ragazza,, era riverso in terra nella suadi Costa Volpino, nella Bergamasca Sul, trovato da un’amica nell’appartamento in cui la vittima viveva, in Via Nazionale, i segni dei fendenti. Nelle mani dei carabinieri di Clusone e quelli del nucleo investigativo di, impegnati nei rilievi sulla scena del crimine, le spoglie della vittima e una chiamata arrivata all’1.18 della notte scorsa al 112 Nue nella quale veniva richiesto l’intervento del 118 per soccorrere una diciottenne in un appartamento del comune della Bergamasca.