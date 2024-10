Donne sullo schermo: alla scoperta delle eroine dell’orrore (Di sabato 26 ottobre 2024) I prodotti cinematografici sono realizzati partendo da alcuni temi narrativi o archetipi, definiti trope, che possono avere profili più o meno interessanti, ma hanno soprattutto avuto storicamente un certo impatto, specialmente sulla figura femminile: è frequente che nell’approccio generale alla caratterizzazione femminile si riscontrino dei sottotoni sessisti, anche se (più recentemente) si possono altresì individuare dei twist che sovvertono questo storytelling. L’horror è tra i generi che ha intrapreso questo cambio di narrativa. Il cinema dell’orrore ama sicuramente giocare con il concetto di femminilità e, poiché ci avviciniamo ad Halloween che ben si accosta a questa linea tematica, sembrava più che giusto esplorarla rendendo le eroine dell’orrore protagoniste assolute di questo approfondimento inerente le Donne sullo schermo. Metropolitanmagazine.it - Donne sullo schermo: alla scoperta delle eroine dell’orrore Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 26 ottobre 2024) I prodotti cinematografici sono realizzati partendo da alcuni temi narrativi o archetipi, definiti trope, che possono avere profili più o meno interessanti, ma hanno soprattutto avuto storicamente un certo impatto, specialmente sulla figura femminile: è frequente che nell’approccio generalecaratterizzazione femminile si riscontrino dei sottotoni sessisti, anche se (più recentemente) si possono altresì individuare dei twist che sovvertono questo storytelling. L’horror è tra i generi che ha intrapreso questo cambio di narrativa. Il cinemaama sicuramente giocare con il concetto di femminilità e, poiché ci avviciniamo ad Halloween che ben si accosta a questa linea tematica, sembrava più che giusto esplorarla rendendo leprotagoniste assolute di questo approfondimento inerente le

