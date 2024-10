Biccy.it - Diddy, online un video in cui chiede a un’attrice 12enne di andare a un suo after party

(Di sabato 26 ottobre 2024) Da quandoè finito in carcere la copertura sui media è diventata capillare e proprio in questi giorni è tornato alla luce unche risale al 2003 girato nel backstage degli MTV Movie Awards. Ilin questione mostra– che all’epoca aveva 33 anni –re all’attrice Daveigh Chase – che all’epoca aveva 12 anni – se le andava di partecipare quella sera al suo. Il famoso Freak Off che ormai abbiamo imparato tutti a conoscere. Il rapper nel backstage degli MTV Movie Awards è stato visto insieme a Fonzworth Bentley e ad Ashton Kutcher, anche se questo non significa granché dato che i due potevano benissimo non essere a conoscenza di cosa succedeva in quegli. Cosa sono i Freak Offs die perché c’erano migliaia di boccette di olio per bambini? https://t.co/bikd0mxvxx — BICCY.