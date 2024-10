Ilfattoquotidiano.it - Colpo di scena nel caso dei fratelli Menendez: dopo 35 anni di carcere il procuratore chiede una revisione della condanna all’ergastolo

(Di sabato 26 ottobre 2024)disuldeiinda 35per l’omicidio dei loro genitori. Come riportano diverse testate statunitensi ildistrettualecontea di Los Angeles, George Gascon, ha chiesto che ladi ergastolo per Lyle ed Erikvenga rivista alla luce degli abusi sessuali che i due avrebbero subito fin da piccoli da parte del padre José. Ricordiamo che nel 1989, quando i due avevano 18 e 21, uccisero i genitori nella villa di Beverly Hills dove abitavano per poi darsi alle spese più pazze con il patrimonio di famiglia ereditato. Il loroè tornato per l’ennesima volta su tutti i giornali e siti web, cosa che accade spesso perché sulla loro vicenda sono stati realizzati documentari, film e inchieste di ogni tipo, grazie alla nuova attenzione suscitata dalla serie Netflix, ‘The Monsters’.