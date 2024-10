Classifica Album 18-24 ottobre: Tananai al primo posto con “Calmocobra” (Di sabato 26 ottobre 2024) La top ten della Classifica Album della settimana (18-24 ottobre) continua a cambiare volto: a distanza di sette giorni, i dati elaborati dalla Fimi e dalla Gfk, hanno eletto una nuovissimo disco che ha conquistato la vetta della chart. Classifica Album w 43: nuovo cambio in vetta ed un ritorno in top ten Astro con il suo Album omonimo, che segna il debutto dell’artista nella scena musicale, scende dalla #7 alla #10: nella tracklist composta da diciassette tracce, spiccano le collaborazioni con Guè, Ghali, Kid Yugi tra i tantissimi ospiti presenti. In discesa alla #9 (la scorsa settimana alla #8), La Divina Commedia (Deluxe) di Tedua, presente in Classifica da 73 settimane. L’artista aveva parlato sulle pagine di GQ, dello stile utilizzato per l’ultimo lavoro in studio: “Io non volevo perdere la forza del rapper, diventando un artista mainstream. Metropolitanmagazine.it - Classifica Album 18-24 ottobre: Tananai al primo posto con “Calmocobra” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La top ten delladella settimana (18-24) continua a cambiare volto: a distanza di sette giorni, i dati elaborati dalla Fimi e dalla Gfk, hanno eletto una nuovissimo disco che ha conquistato la vetta della chart.w 43: nuovo cambio in vetta ed un ritorno in top ten Astro con il suoomonimo, che segna il debutto dell’artista nella scena musicale, scende dalla #7 alla #10: nella tracklist composta da diciassette tracce, spiccano le collaborazioni con Guè, Ghali, Kid Yugi tra i tantissimi ospiti presenti. In discesa alla #9 (la scorsa settimana alla #8), La Divina Commedia (Deluxe) di Tedua, presente inda 73 settimane. L’artista aveva parlato sulle pagine di GQ, dello stile utilizzato per l’ultimo lavoro in studio: “Io non volevo perdere la forza del rapper, diventando un artista mainstream.

Classifica FIMI dal 18 al 24 ottobre 2024 : Tananai esordisce in vetta negli album - Calmocobra di Tananai parte forte. A una settimana dall’uscita, il nuovo album del cantautore milanese è infatti alla numero #1 della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 18 a giovedì 24 ottobre 2024. Nei ... (Davidemaggio.it)

