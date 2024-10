Ilfattoquotidiano.it - Benji e Fede tornano insieme, la reunion in vista di Sanremo 2025: “In questi anni di nostra separazione ci sono capitate varie cose”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)passati cinquedall’ultimo progetto discografico. Poihanno deciso di salutare i fan e di separare le loro strade. Ognuno per sé per i progetti solisti, sotto i riflettori del gossip uno per il flirt con Paola di Benedetto (rico), l’altro prima con il rapporto burrascoso americano con Bella Thorne, poi il matrimonio e la serenità con Greta Cuoghi. Qualche messaggio da lontano e il riavvicinamento. In questo modo il duo si è rinsaldato facendo “Rewind”, proprio come il titolo del nuovo album. Se oggi vi capitasse di schiacciare il tasto Rewind qual è l’episodio della vostra infanzia che ricordate con più affetto?: Probabilmente quando ero nella casa che avevo in montagna, sull’appenino bolognese, con mio papà, gli inverni che passavonelle vacanze di Natale. Ero con lui e mi ricordo che andavamo col Bob nei sentieri del bosco, innevati.