Antonio Scurati è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana (Di sabato 26 ottobre 2024) La classifica dei libri più venduti della settimana vede in testa Antonio Scurati. Accanto a lui Aldo Cazzullo e il premio Pulitzer 2023 Barbara Kingsolver Antonio Scurati dal tredicesimo all'undicesimo posto Antonio Scurati, fonte dialoghidipistoia.itIn tredicesima posizione "Game of chaos. Redenzione" di Hazel Riley. Nel terzo capitolo della serie "Game of gods" Ares Lively dovrà superare per sopravvivere 7 difficili sfide lanciategli da Urano e Gea per punire lui ed i fratelli. Al dodicesimo posto "L'ora di greco" di Han Kang. In questo romanzo della vincitrice del premio Nobel alla Letteratura una donna combatte il suo mutismo che l'aveva già colpita da bambina con le lezioni di greco antico instaurando un rapporto profondo con il suo insegnante. In undicesima posizione "Sonny boy. Un'autobiografia" di Al Pacino.

