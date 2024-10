Un'app per la gestione della mensa scolastica (Di venerdì 25 ottobre 2024) Partirà il prossimo 4 novembre l’App che consentirà, per i genitori, la gestione della mensa scolastica. Dopo una prima fase di rodaggio, avviata appena vi è stato l’inizio del servizio, ufficialmente tra pochi giorni partirà questa ulteriore utilità. L’App utilizzata è denominata “TELEMONEY” è Casertanews.it - Un'app per la gestione della mensa scolastica Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Partirà il prossimo 4 novembre l’App che consentirà, per i genitori, la. Dopo una prima fase di rodaggio, avviata appena vi è stato l’inizio del servizio, ufficialmente tra pochi giorni partirà questa ulteriore utilità. L’App utilizzata è denominata “TELEMONEY” è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"La gestione della mensa scolastica a Chieti è inaccettabile" : Pompilio (Azione Politica) sulle mancate riduzioni delle tariffe - "A un mese dall'inizio dell'anno scolastico, le famiglie di Chieti continuano a pagare 7 euro per ogni pasto della mensa scolastica, senza alcuna riduzione o intervento concreto da parte del Comune. A lanciare l’allarme è Serena Pompilio, ... (Chietitoday.it)

Colleferro. Mensa Scolastica. Cambiano le modalità operative per l’accesso e la gestione del servizio. Tutte le informazioni - Cronache Cittadine COLLEFERRO – L’Amministrazione comunale di Colleferro informa gli utenti interessati che le modalità operative per la gestione della mensa scolastica L'articolo Colleferro. Mensa Scolastica. Cambiano le modalità operative per ... (Cronachecittadine.it)

Colleferro. Cambiano le modalità operative per la gestione della mensa scolastica. Tutte le informazioni - Cronache Cittadine COLLEFERRO – L’Amministrazione comunale di Colleferro informa gli utenti interessati che le modalità operative per la gestione della mensa scolastica L'articolo Colleferro. Cambiano le modalità operative per la gestione della ... (Cronachecittadine.it)