Tre incidenti mortali in poche ore: le vittime sono tutte giovani (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’ultimo scontro a Castelfranco Veneto: uno studente di 15 anni travolto da un’auto mentre era sul suo scooter Repubblica.it - Tre incidenti mortali in poche ore: le vittime sono tutte giovani Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’ultimo scontro a Castelfranco Veneto: uno studente di 15 anni travolto da un’auto mentre era sul suo scooter

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caccia - l’allarme della Lac. Salgono gli incidenti mortali - "La stagione venatoria 2024-2025 è iniziata solo da un mese e mezzo, ma rischia già di passare alla storia come una delle stagioni di caccia più funestate da ’incidenti’, spesso mortali, non solo a danno dei cacciatori, ma anche di tutti gli altri ... (Ilrestodelcarlino.it)

Incidenti mortali sui binari : un altro uomo travolto a Ladispoli durante il pomeriggio di giovedì - Facebook WhatsApp Twitter Un tragico incidente ferroviario ha scosso Ladispoli il pomeriggio del 17 ottobre 2024, quando un uomo è stato investito da un treno sulla linea che collega Roma a Civitavecchia. Questo evento ha portato a ... (Gaeta.it)

Due incidenti mortali segnano una giornata tragica nella Tuscia - Facebook WhatsApp Twitter Una sequenza di eventi tragici ha funestato la Tuscia, con due incidenti sul lavoro che hanno portato alla morte di due uomini. Le autorità locali sono intervene prontamente per gestire entrambe le situazioni, ma ... (Gaeta.it)

Due incidenti mortali in 24 ore sulla strada : "Velocità oltre i limiti e assenza di controlli sulla Sant'Alberto" - Dopo un fine settimana da incubo in cui sono morte 4 persone in 4 diversi incidenti stradali avvenuti sul territorio ravennate, torna di estrema attualità il tema della sicurezza stradale. Con i dati sull'incidentalità della nostra provincia che ... (Ravennatoday.it)