Toh, che sorpresa: invece di abolirlo, il governo "aumenta" il canone RAI

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Diciamo la verità: chiunque avesse creduto, durante la campagna elettorale, all’abolizione delRai può essere a buon diritto definito quantomeno come sprovveduto. È impossibile, infatti, per il servizio pubblico continuare a sostenersi senza la quota che i cittadini italiani versano ogni anno nelle casse di Viale Mazzini: ilRai, in tempi in cui la raccolta pubblicitaria non è esattamente florida, rappresenta quello zoccolo duro che consente al servizio pubblico di proporre i suoi programmi e di sostenere, nei fatti, la concorrenza con le altre reti generaliste. Nel corso della campagna elettorale, la Lega di Matteo Salvini aveva fatto grandi proclami rispetto all’abolizione del, ma poi – una volta scontratosi con il pragmatismo di chi governa – ha dovuto fare marcia indietro.