Sicurezza stradale, Cav porta in classe 800 studenti di Padova Venezia e Treviso (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono iniziate con l’accoglienza dei primi 73 studenti del liceo Majorana-Corner di Mirano, le lezioni di educazione stradale di Cav per l’anno scolastico 2024/25. La concessionaria veneta rinnova anche quest’anno l’impegno verso le attività di sensibilizzazione e informazione sui temi della Sicurezza stradale con le giornate formative rivolte agli studenti e raggiunge un Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono iniziate con l’accoglienza dei primi 73del liceo Majorana-Corner di Mirano, le lezioni di educazionedi Cav per l’anno scolastico 2024/25. La concessionaria veneta rinnova anche quest’anno l’impegno verso le attività di sensibilizzazione e informazione sui temi dellacon le giornate formative rivolte aglie raggiunge un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sicurezza stradale - Cav porta in classe 800 studenti di Padova Venezia e Treviso - Roma, 25 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Sono iniziate con l'accoglienza dei primi 73 studenti del liceo Majorana-Corner di Mirano, le lezioni di educazione stradale di Cav per l'anno scolastico 2024/25. La concessionaria veneta rinnova anche ... (Liberoquotidiano.it)

Oltre 800 studenti coinvolti nella sicurezza stradale : eventi educativi in provincia di Gorizia - Facebook WhatsApp Twitter Numerosi giovani delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Gorizia hanno partecipato a spettacoli informativi sulla sicurezza stradale, ideati dalla compagnia Zelda. Eventi come “I ... (Gaeta.it)

Studenti in corteo a Foggia per ricordare i tifosi morti nell'incidente stradale di Potenza - AGI - Martedì 15 ottobre le strade di Foggia si sono tinte di dolore e speranza. Un corteo spontaneo di studenti, partito dall'Istituto Einaudi-Grieco, ha attraversato la città per dimostrare solidarietà a Matteo e Samuele, i due giovani tifosi ... (Agi.it)

Incidente stradale a Policoro : scuolabus si scontra con un’auto - 13 feriti (10 sono studenti) - Tredici feriti, di cui dieci studenti delle scuole medie, è il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Policoro, in provincia di Matera. Intorno alle 14:30 di oggi, uno scuolabus si è scontrato con una Fiat Punto guidata da un ... (Orizzontescuola.it)