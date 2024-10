Sicurezza e sostenibilità, conclusi importanti lavori negli ospedali di Lipari e Mistretta (Di venerdì 25 ottobre 2024) Saranno più efficienti gli ospedali di Lipari e Mistretta dove sono stati conclusi alcuni interventi per migliorare Sicurezza e sostenibilità. L'Asp ha sfruttato gli otto milioni di euro garantiti dai fondi Pnrr. Soddisfatto il direttore generale Giuseppe Cuccì. “Siamo orgogliosi Messinatoday.it - Sicurezza e sostenibilità, conclusi importanti lavori negli ospedali di Lipari e Mistretta Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Saranno più efficienti glididove sono statialcuni interventi per migliorare. L'Asp ha sfruttato gli otto milioni di euro garantiti dai fondi Pnrr. Soddisfatto il direttore generale Giuseppe Cuccì. “Siamo orgogliosi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Barcolana Sea Summit - al via la quarta edizione tra sicurezza e sostenibilità - TRIESTE - Al via ufficialmente ieri il Barcolana Sea Summit 2024, con un programma “maxi” che si amplia di una giornata e mezza rispetto al passato e aumenta gli spazi a disposizione: se la location centrale dell’evento resta il Generali ... (Triesteprima.it)

E80 Group : “Dati - sostenibilità e sicurezza : questo è il futuro dell'intralogistica” - Affrontare la transizione digitale e green, adattare la strategia di business al Mercato, individuare gli strumenti per essere sempre competitivi a livello globale: sono alcune delle sfide che stanno interessando le imprese oggi, in particolare ... (Lanazione.it)

Zone 30 - a Bergamo toccata quota 19 : sicurezza e sostenibilità al primo posto - Bergamo. La strada è ormai segnata: anche nella città di Bergamo l’attenzione in ambito mobilità è sempre più rivolta alla sicurezza e alla protezione dell’ambiente. Cambiamenti che mettono al primo posto la sostenibilità, con tutta una serie di ... (Bergamonews.it)

Perché Affidarsi a Stillab : Un Vantaggio Competitivo per la Sicurezza e la Sostenibilità Aziendale - In un mercato in costante evoluzione, le aziende si trovano a dover affrontare sfide sempre più complesse per rimanere competitive. La gestione efficace della sicurezza sul lavoro, la conformità alle normative ambientali e la promozione della ... (Nuovasocieta.it)