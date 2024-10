Superguidatv.it - Sanremo 2025 – gli ex Amici si fanno strada a ‘Sanremo Giovani’: Alex Wyse tra i promossi, Aaron Cenere tra i bocciati

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Cresce l’attesa generale per l’evento die, intanto, trapela la lista di “Giovani” cone Mew, tra le anticipazioni. Dai profili social ufficiali del Festival svela i concorrentialla competizione dei giovani artisti emergenti nel panorama della musica made in Italy. Tra questi, sialcuni ex partecipanti didi Maria De Filippi.Giovani: a superare le selezioni disono anche gli exIl nuovo anno si fa vicino ed è alle porte l’evento musicale più atteso dai fruitori della musica italiana,. E, nell’attesa generale per il via all’evento, sono ora ufficiali i primi 24 artisti concorrenti diGiovani. Ovvero, la sezione che in parallelo, insieme a quella diBig. In origine erano 529 e ora diventano 24.