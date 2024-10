Risse e spaccio: chiuso un bar a Novara (Di venerdì 25 ottobre 2024) Persone con precedenti, una lite con un coltello, una rissa e spaccio sono i motivi che hanno portato alla chiusura di 5 giorni di un bar in corso Milano a Novara.L'ordine, disposto dal questore, è stato eseguito nella mattinata del 25 ottobre. I motivi sono stati diversi: nell'ultimo anno Novaratoday.it - Risse e spaccio: chiuso un bar a Novara Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Persone con precedenti, una lite con un coltello, una rissa esono i motivi che hanno portato alla chiusura di 5 giorni di un bar in corso Milano a.L'ordine, disposto dal questore, è stato eseguito nella mattinata del 25 ottobre. I motivi sono stati diversi: nell'ultimo anno

