Gaeta.it - Rimozione di attrezzature abusive in corso: intervento a Napoli nei Quartieri Spagnoli

Un'operazione straordinaria ha avuto luogo recentemente neidi, dove il personale della Polizia di Stato, della Polizia Locale e dellaServizi ha condotto un controllo approfondito volto a contrastare l'occupazione illecita del suolo pubblico. Questa iniziativa si inserisce in un ampio piano di riqualificazione e ordine urbano, in risposta alle numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardanti l'uso improprio dello spazio pubblico. Il controllo e ladelleDurante l'operazione, gli agenti hanno provveduto alladi una vasta gamma diche avevano invaso le strade e i marciapiedi dei. In totale, sono stati rimossi 110 paletti in metallo, 15 metri di catena in acciaio, 10 stendini, 3 transenne e 2 carretti utilizzati per la vendita di limonate.