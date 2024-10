Quotidiano.net - Permira entra in K-Way con il 40% e affianca Basicnet

(Di venerdì 25 ottobre 2024)in K-Way dove compra circa il 40% del capitale ela famiglia Boglione, che resta socia al 60% tramite, per dare un ulteriore sviluppo al marchio. Nato a Parigi nel 1965, K-Way si è affermato come brand lifestyle a forte crescita focalizzato sull'outdoor. Il brand è l'ideatore della iconica giacca impermeabile richiudibile 'Claude', caratterizzata dalla zip colorata e dal logo ispirato alla bandiera francese. Nell'ambito dell'operazione, K-Way viene valutata a un enterprise value di 505 milioni di euro e il corrispettivo incassato dasarà compreso approssimativamente tra 180 e 190 milioni. Nell'ambito dell'operazionegarantirà al gruppo K-Way Way un vendor loan di 65 milioni.