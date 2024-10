PalaSele, un grande autunno/inverno di live per il 2024/2025 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Da Renato Zero a Laura Pausini, da Il Volo a Mare Fuori il Musical: 10 star e 12 appuntamenti imperdibili per una stagione che riporta sul palco pop della Campania il meglio della musica italiana e internazionale. La nuova stagione di concerti al PalaSele di Eboli, a cura di Anni 60 Produzioni Salernotoday.it - PalaSele, un grande autunno/inverno di live per il 2024/2025 Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Da Renato Zero a Laura Pausini, da Il Volo a Mare Fuori il Musical: 10 star e 12 appuntamenti imperdibili per una stagione che riporta sul palco pop della Campania il meglio della musica italiana e internazionale. La nuova stagione di concerti aldi Eboli, a cura di Anni 60 Produzioni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

PalaSele, un grande autunno/inverno di live per il 2024/2025 - Da Renato Zero a Laura Pausini, da Il Volo a Mare Fuori il Musical: 10 star e 12 appuntamenti imperdibili per una stagione che riporta sul palco pop della Campania il meglio della musica italiana e in ... (salernotoday.it)

Tananai, esce l’album Calmocobra: “Sono sempre quello che fa musica in cameretta” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tananai, esce l’album Calmocobra: “Sono sempre quello che fa musica in cameretta” ... (tg24.sky.it)

Napoli cittĂ della musica, un 2025 da grandi numeri - Napoli cittĂ della musica rilancia. Anche se la stagione indoor le impone a una pausa, rotta unicamente dalla programmazione del Palapartenope, mentre i grandi tour - in ... (ilmattino.it)

Senso di appartenenza, made in Feldi: presentazione in mezzo alla sua gente - Dopo aver concluso con 4 vittorie su 4 amichevoli disputate la preparazione alla stagione 2024/2025, la SSD Feldi Eboli è pronta ad aprire ufficialmente la sua stagione con la presentazione del nuovo ... (calcioa5live.com)