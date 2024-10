Liberoquotidiano.it - "No comment, voi di PiazzaPulita... infami!", "Coscienza pulita": durissimo scontro Corsini-Formigli | Video

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Altissima tensione trae Paolo, direttore degli Approfondimenti Rai. Una vicenda rivelata da Corradonella puntata del programma in onda su La7 nella serata di giovedì 24 ottobre, dove è stato mostrato un filmato che ha mostrato quanto accaduto mercoledì sera, alla festa per gli 80 anni de Il Tempo che si è tenuta a Roma., infatti, è stato intercettato all'uscita dalla festa da un'inviata di. E non ha gradito il blitz: "Voi disiete ,. Dite all'amicoche si guardasse un pochino nella, va infame". Unattacco al quale il conduttore ha replicato affermando: "Lascio ai telespettatori, ma anche alla Rai, di valutare se questi termini siano degno di un altissimo dirigente di una televisione pubblica pagata da tutti i cittadini, compreso il sottoscritto".