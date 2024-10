Metropolitanmagazine.it - Lusso: il classicismo contemporaneo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Illavora ad una nuova immagine creativa, sempre vicina al pubblico ed al suo mutevole volto. Con questo il luxury cresce e si apre nuove forme estetiche. Tra le principali, il clsssicismo in termini di look è protagonista delle ultime collezioni di quest’anno, anche a richiamo del periodo 90s attualmente trattato dalle grandi maison in fase di crescita creativa.: il tema portante del classico La crescita sta vedendo ilgiungere in contatto con un nuovo publico. Questo significa che il modello produttivo è efficace ma anche lo studio del prodotto deve esserlo. Per permetterlo il capo va rivisto e vestito di un modello estetico immediato. Da qui la ripresa di un modello classico che continua il percorso che lo vede partecipe della storia contemporanea del