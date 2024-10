Lortica.it - Lieve terremoto in provincia di Arezzo e doppia scossa nell’Adriatico: nessun danno rilevato

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nella notte, la terra ha tremato leggermente in Italia, con due scosse registrate nel Mar Adriatico, senza danni segnalati. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha riportato un sisma di magnitudo 2.2 alle ore 3:33 nel Mar Adriatico Centrale, a circa 84 chilometri da Manfredonia e a 86 da San Severo. Una seconda, di magnitudo 2.1, è avvenuta alle 4:10, leggermente più lontana dalla costa, con San Severo distante 100 chilometri dall’epicentro. Nelladi, un’altradi magnitudo 1.9 è stata registrata alle 3:39. I sismi, tutti di bassa intensità, non sono stati percepiti dalla popolazione e non hanno causato alcun tipo di. L'articoloindiproviene daNews - L'Ortica notizie pungenti.