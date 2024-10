Ilrestodelcarlino.it - Jesi, la forza delle donna in scena con Woman al Piccolo

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)(Ancona), 25 ottobre 2024 – Ladonne di tutto il mondo aldistasera (ore 21.15) con il film “”, nuovo appuntamento cinematografico del progetto “Pianeta, ieri, oggi e domani”. Si tratta di un documentario che raccoglie ritratti di donne molto differenti da tutte le parti del mondo, dallad’affari indonesiana, alla contadina del Togo, alla ragazza europea. Lo scopo principale è quello di mostrare lainteriore e la capacitàdonne di cambiare il mondo, malgrado le innumerevoli difficoltà che devono affrontare. Duemila interviste raccolte in 50 paesi diversi per un affresco sullaprezioso e unico. In lingua originale con sottotitoli in italiano.