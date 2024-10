Iniziative in 15 città per le strade scolastiche (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tante righe colorate tracciate con i gessetti dai bambini e dalle bambine sui marciapiedi e sulle strade delle città italiane, per chiedere che i percorsi da casa a scuola siano sicuri e strade libere dalle auto davanti alle scuole. L'iniziativa "unisci i puntini" è una delle azioni organizzate oggi in 15 città, tra cui, Roma, Milano, Firenze, Napoli, Modena, Padova, Verona per Streets For Kids, la mobilitazione promossa da Clean Cities Campaign in Italia e in molte città europee per chiedere strade scolastiche, aria pulita, spazi per giocare e per socializzare e sicurezza stradale nei percorsi che quotidianamente i bambini percorrono da casa a scuola. Quotidiano.net - Iniziative in 15 città per le strade scolastiche Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tante righe colorate tracciate con i gessetti dai bambini e dalle bambine sui marciapiedi e sulledelleitaliane, per chiedere che i percorsi da casa a scuola siano sicuri elibere dalle auto davanti alle scuole. L'iniziativa "unisci i puntini" è una delle azioni organizzate oggi in 15, tra cui, Roma, Milano, Firenze, Napoli, Modena, Padova, Verona per Streets For Kids, la mobilitazione promossa da Clean Cities Campaign in Italia e in molteeuropee per chiedere, aria pulita, spazi per giocare e per socializzare e sicurezza stradale nei percorsi che quotidianamente i bambini percorrono da casa a scuola.

