I cani dei rifugi in Emilia-Romagna sono in pericolo per l’alluvione, i volontari: «Tutto cancellato in una notte» (Di venerdì 25 ottobre 2024) I cani dei rifugi in Emilia-Romagna continuano a essere in pericolo a causa dell'alluvione. I volontari del canile di Sasso Marconi, tra i più colpiti raccontano che la loro struttura è stata «cancellata in una notte», e la cagnolina disabile Carlina è morta. Questa però non è la prima volta che canili e rifugi si trovano in difficoltà davanti all'emergenza. Fanpage.it - I cani dei rifugi in Emilia-Romagna sono in pericolo per l’alluvione, i volontari: «Tutto cancellato in una notte» Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ideiincontinuano a essere ina causa dell'alluvione. Idelle di Sasso Marconi, tra i più colpiti raccontano che la loro struttura è stata «cancellata in una», e la cagnolina disabile Carlina è morta. Questa però non è la prima volta cheli esi trovano in difficoltà davanti all'emergenza.

