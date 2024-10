Liberoquotidiano.it - Grandi eventi a Saint-Germain-en-Laye

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Parigi, la città delle luci, è spesso associata a immagini iconiche come la Torre Eiffel, il Louvre o gli Champs-Élysées. Tuttavia, esiste una Parigi meno conosciuta, lontana dalle rotte turistiche, che offre esperienze uniche e sorprendenti. Tra i luoghi meno frequentati c'è la Promenade Plantée, una passeggiata verde sopraelevata costruita su una vecchia linea ferroviaria, da cui si può godere di viste insolite sulla città, in un'oasi di tranquillità. Un altro gioiello nascosto è il Musée de la Chasse et de la Nature, un museo dedicato alla caccia e alla natura, che espone collezioni eclettiche in un'atmosfera quasi surreale.