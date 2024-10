F1 GP Messico 2024 Sainz | Dobbiamo assicurarci di essere competitivi in qualifica

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

"Chiaramente avevamo un bel ritmo di gara ad Austin dato che le qualifiche sono state molto serrate. Siamo stati più dominanti in gara, ma quiche le nostre qualifiche siano migliori". Lo ha detto il pilota della Ferrari, Carlos, nel media day del giovedì prima del weekend del GP deldi F1: "La McLaren ha un pacchetto molto forte, ad Austin in gara se la partenza fosse andata a loro favore sarebbe stata una squadra molto difficile da battere. Mamantenere lo slancio in chiave costruttori, perché poi il Qatar sarà difficile per noi."