Disclaimer tutto sulla serie di Apple Tv+ con Cate Blanchett

Su Apple TV+ è disponibile una serie tv che sta appassionando il pubblico e convincendo la critica. Disclaimer – La vita perfetta è una produzione che vede protagonista Cate Blanchett ed è tratta dall'omonimo romanzo di Renée Knight. Trama e curiosità sulla serie tv I primi due episodi sono stati caricati sulla piattaforma streaming l'11 ottobre scorso e i rimanenti appuntamenti, invece, suddivisi a cadenza settimanale fino al prossimo 15 novembre. Rispetto agli Stati Uniti, la serie arriva nel nostro Paese con una minima distanza di qualche giorno. Si tratta di una miniserie thriller psicologica scritta e diretta da Alfonso Cuarón e vede protagonista Cate Blanchett nei panni di una documentarista costretta a confrontarsi con il suo passato. Accanto a lei un cast di livello che include Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Kodi Smit-McPhee, Louis Partridge e Lesley Manvill.

