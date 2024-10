Dalla Polonia a Castiglion Fiorentino per posare in piazza del Municipio (Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 – Dalla Polonia a Castiglion Fiorentino per posare in piazza del Municipio Scattata foto ricordo con il sindaco Mario Agnelli. Porsche, Audi, Cupra e Volkswaghen, 4 auto elettriche di altrettante case automobilistiche hanno percorso le strade della nostra cittadina per poi terminare il proprio viaggio, era iniziato in Polonia, in piazza del Municipio dove è scattata una foto ricordo con il sindaco Mario Agnelli. L’intento era quello di dimostrare che è possibile affrontare anche dei lunghi viaggi con le auto elettriche grazie ad una rete di servizi sempre più capillare. E quando “moderno”, le macchine, e “antico”, piazza del Municipio, scelgono di unirsi quello che nasce è davvero unico e sorprendente. Lanazione.it - Dalla Polonia a Castiglion Fiorentino per posare in piazza del Municipio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 –perindelScattata foto ricordo con il sindaco Mario Agnelli. Porsche, Audi, Cupra e Volkswaghen, 4 auto elettriche di altrettante case automobilistiche hanno percorso le strade della nostra cittadina per poi terminare il proprio viaggio, era iniziato in, indeldove è scattata una foto ricordo con il sindaco Mario Agnelli. L’intento era quello di dimostrare che è possibile affrontare anche dei lunghi viaggi con le auto elettriche grazie ad una rete di servizi sempre più capillare. E quando “moderno”, le macchine, e “antico”,del, scelgono di unirsi quello che nasce è davvero unico e sorprendente.

