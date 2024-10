Controlli su dehors e strumentazioni musicali, 9 mila euro di multe per sei locali in centro (Di venerdì 25 ottobre 2024) Novemila euro di sanzioni per occupazione di suolo pubblico, irregolarità sui dehors e sulle strumentazioni acustiche e altro. E' l'esito degli ultimi Controlli effettuati dalle forze dell'ordine nel centro città dove sono stati passati al setaccio numerosi locali e le strade comprese nel Palermotoday.it - Controlli su dehors e strumentazioni musicali, 9 mila euro di multe per sei locali in centro Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Novedi sanzioni per occupazione di suolo pubblico, irregolarità suie sulleacustiche e altro. E' l'esito degli ultimieffettuati dalle forze dell'ordine nelcittà dove sono stati passati al setaccio numerosie le strade comprese nel

