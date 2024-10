Anteprima24.it - Casaluce, la Notte dei Normanni domenica 27 a Piazza Castello

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLadeiè l’evento lirico teatrale in programma27 ottobre a. L’evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale diha il patrocinio morale della Regione Campania e della Provincia di Caserta. Le parole del sindaco Luongo: «L’evento concluderà i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di. Questa serata ci permetterà di ripercorrere le nostre origini e di celebrare la nostra identità attraverso la memoria e la valorizzazione del patrimonio culturale della nostra comunità. Invito tutti i cittadini a partecipare a questo momento di condivisione e riflessione collettiva». E aggiunge: «L’evento prevede, inoltre, un’area ristoro per permettere a tutti i presenti di vivere pienamente questa serata suggestiva».