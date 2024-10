Beatrice Valli e Fantini: matrimonio bis, tutti i dettagli (Di venerdì 25 ottobre 2024) Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati. La coppia più amata sui social e del piccolo schermo hanno rinnovato le promesse di matrimonio in un giorno davvero speciale per la coppia. Quella di Beatrice Valli e Marco Fantini è una delle storie d’amore nate sotto i riflettori del programma Uomini e Donne più amate e longeve. Dopo la scelta avvenuta a fine maggio del 2014, nello stesso mese di ben otto anni dopo la coppia è convolata a nozze. Una cerimonia attesa da tempo è più volte rimandata per via della pandemia. Beatrice Valli e Fantini. Crediti: https://www.instagram.com/ValliBeatrice/ – velvetgossipBeatrice e Marco sono arrivata al matrimonio con con tre figli: Alessandro, nato dalla precedente relazione dell’influencer con il calciatore Nicolas Bovi, e Bianca e Azzurra, nate dalla loro unione. Velvetgossip.it - Beatrice Valli e Fantini: matrimonio bis, tutti i dettagli Leggi tutta la notizia su Velvetgossip.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)e Marcosi sono sposati. La coppia più amata sui social e del piccolo schermo hanno rinnovato le promesse diin un giorno davvero speciale per la coppia. Quella die Marcoè una delle storie d’amore nate sotto i riflettori del programma Uomini e Donne più amate e longeve. Dopo la scelta avvenuta a fine maggio del 2014, nello stesso mese di ben otto anni dopo la coppia è convolata a nozze. Una cerimonia attesa da tempo è più volte rimandata per via della pandemia.. Crediti: https://www.instagram.com// – velvetgossipe Marco sono arrivata alcon con tre figli: Alessandro, nato dalla precedente relazione dell’influencer con il calciatore Nicolas Bovi, e Bianca e Azzurra, nate dalla loro unione.

