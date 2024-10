Antonio Tajani difende Marco Bucci: un cambiamento necessario per la Liguria (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Liguria ha raggiunto il culmine con un comizio di grande rilevanza a Genova, durante il quale il vicepremier Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha espresso un forte sostegno per Marco Bucci, candidato governatore. Tajani ha delineato una visione chiara per il futuro della regione, rifiutando l’idea di un’amministrazione centrata su sistemi corruttivi o clientelari. La sua ferma posizione è un invito a una trasformazione radicale, che mira a mettere il popolo al primo posto, piuttosto che al servizio di partiti politici e sindacati. Un messaggio contro il clientelismo Nel suo intervento, Tajani ha messo in evidenza un tema molto sentito: la lotta contro il clientelismo che, a suo dire, ha bloccato lo sviluppo e il progresso in Liguria. Gaeta.it - Antonio Tajani difende Marco Bucci: un cambiamento necessario per la Liguria Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La campagna elettorale per le prossime elezioni regionali inha raggiunto il culmine con un comizio di grande rilevanza a Genova, durante il quale il vicepremier, leader di Forza Italia, ha espresso un forte sostegno per, candidato governatore.ha delineato una visione chiara per il futuro della regione, rifiutando l’idea di un’amministrazione centrata su sistemi corruttivi o clientelari. La sua ferma posizione è un invito a una trasformazione radicale, che mira a mettere il popolo al primo posto, piuttosto che al servizio di partiti politici e sindacati. Un messaggio contro il clientelismo Nel suo intervento,ha messo in evidenza un tema molto sentito: la lotta contro il clientelismo che, a suo dire, ha bloccato lo sviluppo e il progresso in

