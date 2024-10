Panorama.it - Al via il Weekend del Baccanale a Imola

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Non poteva chiamarsi che così: “Un filo d’olio”, titolo posto a questa edizione di, a, in corso fino al 10 novembre.- significa baldoria, rito festoso e sfrenato: sappiamo tutti quanto ce ne sia bisogno, per dimenticare gli affanni quotidiani- è una rassegna annuale dedicata alla cultura del cibo, che richiama molta gente e si svolge in molti luoghi della città romagnola, sempre più importante come tappa turistica. Perché l’olio, e non solo quello extra vergine d’oliva? Perché è uno, non l’unico, prodotto d’eccellenza del territorio. Il professor Massimo Montanari ne ha spiegato, lo scorso sabato al Teatro Erbe Stignani, tutti i punti di forza con la lectio magistralis “Condire, friggere, ungere: la millenaria epopea dell’olio tra gusto e bellezza”.