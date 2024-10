15 supporti per pc portatile che ti liberano dai dolori a collo e schiena (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dai modelli fissi da tavolo a quelli pieghevoli regolabili, i migliori supporti che sollevano e inclinano il notebook per aiutarti a mantenere una posizione corretta Wired.it - 15 supporti per pc portatile che ti liberano dai dolori a collo e schiena Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dai modelli fissi da tavolo a quelli pieghevoli regolabili, i miglioriche sollevano e inclinano il notebook per aiutarti a mantenere una posizione corretta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un leak rivela i nuovi telefoni pieghevoli Samsung con un elegante design nero e oro - Samsung ha recentemente lanciato Galaxy Z Fold 6 Special Edition in Corea del Sud e il W25 Fold, basato sullo stesso telefono pieghevole, dovrebbe essere lanciato presto in Cina insieme al W25 Flip. U ... (notebookcheck.it)

Galaxy Book3 Pro al MINIMO su Amazon: oggi a 999 euro e 300€ di sconto - Amazon propone oggi un’ottima offerta per il Samsung Galaxy Book3 Pro da 16 pollici, modello annunciato nel febbraio 2023 che scende al prezzo di 999,99 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico. Un ... (hdblog.it)

Kali Linux abbandona il supporto per le architetture a 32-bit - Kali Linux abbandona definitivamente il supporto per le piattaforme i386 a 32-bit, mantenendo la compatibilità per l’esecuzione del software. The post Kali Linux abbandona il supporto per le architett ... (webisland.net)

Synology porta il suo progetto di applicazioni di livello aziendale nel mercato indiano - Synology vuole espandere la sua presenza nel mercato indiano, dove ha registrato una crescita del fatturato di oltre il 350% dal 2021. In occasione di un recente evento, ha presentato una serie di nuo ... (notebookcheck.it)