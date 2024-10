Justcalcio.com - TS – Scatto Giuntoli! Juve, i tre nomi mercato sul tavolo per tornare a far gol

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 2024-10-24 10:41:01 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Chissà se Lorenzo Lucca, quando gioca alla PlayStation, prende ancora laper sfidare i suoi amici. Fino a pochi mesi fa il goleador di Moncalieri puntava sempre sulla Vecchia Signora per battere tutti alla consolle. Un feeling speciale quello tra i bianconeri e il centravanti classe 2000, nonostante i trascorsi nel vivaio del Toro. I granata, però, nell’estate 2019 lo scaricarono a cuor leggero in Serie D al Palermo dopo varie avventure anche in altri settori giovanili (Chieri, Vicenza e Brescia). Forse pure per questo saranno maturate nella punta delle simpatie bianconere. Battute a parte, lapotrebbe essere presto nel destino di Lorenzo. Lucca, infatti, a Udine sta completando il processo di maturazione, tanto da essersi imposto come uno dei migliori attaccanti della nostra Serie A.