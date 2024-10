Salvini contro la Salis: “Io da ministro sono a processo, lei scappa dal carcere con l’immunità…” (video) (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Se un Paese chiede di processare chi ha usato l’immunità per scappare dal carcere è uno scandalo, ma se un ex ministro dell’Interno – mandato a processo dalla sinistra – rischia sei anni di carcere per aver difeso i confini va tutto bene”, spiega Matteo Salvini, in un video nel quale fa notare la differenza tra lui, che è alla sbarra e chiede di essere giudicato per la sua attività politica da ministro, nel processo Open Arms, e Ilaria Salis, che chiede l’immunità politica per possibili reati commessi da cittadina comune e sui quali l’Ungheria chiede che vada a giudizio. Ieri, la Salis, aveva detto, a Bruxelles, di essere stata sottoposta alla “tortura bianca”, una tecnica di tortura psicologica che mira alla completa deprivazione sensoriale e all’isolamento del detenuto, particolarmente in voga in Iran. Secoloditalia.it - Salvini contro la Salis: “Io da ministro sono a processo, lei scappa dal carcere con l’immunità…” (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Se un Paese chiede di processare chi ha usato l’immunità perre dalè uno scandalo, ma se un exdell’Interno – mandato adalla sinistra – rischia sei anni diper aver difeso i confini va tutto bene”, spiega Matteo, in unnel quale fa notare la differenza tra lui, che è alla sbarra e chiede di essere giudicato per la sua attività politica da, nelOpen Arms, e Ilaria, che chiede l’immunità politica per possibili reati commessi da cittadina comune e sui quali l’Ungheria chiede che vada a giudizio. Ieri, la, aveva detto, a Bruxelles, di essere stata sottoposta alla “tortura bianca”, una tecnica di tortura psicologica che mira alla completa deprivazione sensoriale e all’isolamento del detenuto, particolarmente in voga in Iran.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gioventù Nazionale Pesaro-Urbino: A Dubrovnik per il secondo congresso europeo sulla famiglia dei conservatori europei - Si è concluso lo scorso fine settimana a Dubrovnik, in Croazia, il congresso sulla famiglia dei conservatori e riformisti europei, un evento chiave per rafforzare i legami tra i conservatori di tutta ... (youtvrs.it)

Torna in libertà il ‘re delle scommesse’, Corona era al 41 bis - Torna in libertà Giuseppe Corona, condannato a 15 anni e 2 mesi in appello considerato il re delle scommesse all'Ippodromo ... (internapoli.it)

Ostellari, il provveditorato alle carceri torna a Perugia - (ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 24 OTT - "Il provveditorato alle carceri sarà riportato in questa regione, avrà come sede Perugia ed è un atto che si è formalizzato con un decreto che è passato nell'ultim ... (msn.com)

Turchia, raid contro il Pkk in Iraq e Siria dopo l'attacco: la risposta di Ankara - (Adnkronos) - Raid aerei nel nord dell'Iraq e in Siria. Il Pkk nel mirino della Turchia. Non c'è ancora una rivendicazione, ma subito dopo l'attacco armato contro la sede delle Turkish Aerospace Indus ... (msn.com)

Libertà su cauzione per moglie dell'ex premier pachistano Khan - Bushra Bibi, la moglie dell'ex primo ministro pachistano Imran Khan, è stata rilasciata oggi dal carcere di Adiala a Rawalpindi dove era rinchiusa dal 31 gennaio scorso. Ieri, l'Alta Corte di ... (ansa.it)