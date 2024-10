Saipem chiude 3° trimestre in forte crescita e migliora le stime sul 2024 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Saipem, azienda controllata da Eni con una quota di oltre il 21% ed attiva nel settore dei servizi petroliferi e delle infrastrutture ingegneristiche, ha presentato i risultati del terzo trimestre dell’esercizio e dei primi nove mesi dell’anno, che evidenziano una forte crescita degli indicatori economico-patrimoniali. I conti del trimestre Il terzo trimestre si è chiuso con ricavi pari a 3,7 miliardi di euro, in crescita del 23,1% rispetto ai circa 3 miliardi di euro del corrispondente trimestre del 2023. L’EBITDA rettificato ha raggiunto i 340 milioni nel terzo trimestre, risultando in aumento del 47,8% rispetto ai 230 milioni di euro del pari periodo del 2023. Il trimestre chiude con un risultato netto di 88 milioni di euro, che si confronta con i 39 milioni di euro del corrispondente trimestre del 2023. Quifinanza.it - Saipem chiude 3° trimestre in forte crescita e migliora le stime sul 2024 Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), azienda controllata da Eni con una quota di oltre il 21% ed attiva nel settore dei servizi petroliferi e delle infrastrutture ingegneristiche, ha presentato i risultati del terzodell’esercizio e dei primi nove mesi dell’anno, che evidenziano unadegli indicatori economico-patrimoniali. I conti delIl terzosi è chiuso con ricavi pari a 3,7 miliardi di euro, indel 23,1% rispetto ai circa 3 miliardi di euro del corrispondentedel 2023. L’EBITDA rettificato ha raggiunto i 340 milioni nel terzo, risultando in aumento del 47,8% rispetto ai 230 milioni di euro del pari periodo del 2023. Ilcon un risultato netto di 88 milioni di euro, che si confronta con i 39 milioni di euro del corrispondentedel 2023.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Piazza Affari corrono Saipem e Stellantis - Le borse europee continuano la seduta in rialzo, dopo la pubblicazione degli indici PMI sull'attività economica nell'Eurozona in lieve calo a ottobre per il secondo mese consecutivo, spinte soprattutt ... (msn.com)

Borsa: l'Europa torna a salire con trimestrali, a Milano (+0,5%) svetta Saipem - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ott - Un buon set di trimestrali sostiene gli indici europei a meta' seduta, con il dollaro che ripiega ... (ilsole24ore.com)

Borsa Milano positiva, denaro su oil con Saipem ed Eni, bene Stellantis, lusso - MILANO (Reuters) - Piazza Affari si muove in rialzo, rimbalzando dopo tre sedute negative consecutive, mentre sta per entrare nel vivo la stagione delle trimestrali. Fra gli investitori prevale comunq ... (msn.com)