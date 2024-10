Peggioramento meteo in arrivo: piogge e temporali intensi nel weekend al Nord (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma - piogge intense al Nord e in Toscana, ma il Sud sarà più stabile. Focus sul maltempo in arrivo e temperature stabili. La settimana in corso vedrà un progressivo Peggioramento meteo sulle regioni centrali e settentrionali d’Italia, in particolare nel Nordovest, dove sono attese precipitazioni intense e temporali. Questo weekend, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da maltempo diffuso su una parte del paese, mentre il Sud vedrà cieli più sereni e clima asciutto. Domani, venerdì 25 ottobre, il Nord sarà interessato da una nuvolosità estesa con piogge e rovesci che si intensificheranno verso il pomeriggio e la sera. Le temperature rimarranno stabili, con massime che si manterranno tra i 16 e i 19°C. Al Centro, si osserveranno condizioni variabili, con piogge e rovesci, anche temporaleschi, principalmente in Toscana. Abruzzo24ore.tv - Peggioramento meteo in arrivo: piogge e temporali intensi nel weekend al Nord Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma -intense ale in Toscana, ma il Sud sarà più stabile. Focus sul maltempo ine temperature stabili. La settimana in corso vedrà un progressivosulle regioni centrali e settentrionali d’Italia, in particolare nelovest, dove sono attese precipitazioni intense e. Questo, le condizionirologiche saranno caratterizzate da maltempo diffuso su una parte del paese, mentre il Sud vedrà cieli più sereni e clima asciutto. Domani, venerdì 25 ottobre, ilsarà interessato da una nuvolosità estesa cone rovesci che sificheranno verso il pomeriggio e la sera. Le temperature rimarranno stabili, con massime che si manterranno tra i 16 e i 19°C. Al Centro, si osserveranno condizioni variabili, cone rovesci, anche temporaleschi, principalmente in Toscana.

