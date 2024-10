Pallavolo Femminile / Del Mastro Cingoli, buona la prima: 3-2 alla Lorese al debutto in Prima Divisione Femminile (Di giovedì 24 ottobre 2024) La squadra di Aquili inizia la stagione con una tirata vittoria al tie-break: tutte le novità della stagione 2024-2025 Cingoli, 24 ottobre 2024 – È iniziato il campionato di Prima Divisione territoriale di volley Femminile. La Del Mastro Auto Cingoli sabato scorso 19 ottobre si è presentata ai nastri di partenza contro la PG Lorese per il primo impegno stagionale. E l’avvio è stato subito ricco di emozioni, in una gara “maratona” di due ore e mezzo. La partita alla fine è stata vinta dalle ragazze cingolane con un 3-2 (30-28; 18-25; 20-25; 27-25; 15-13) tiratissimo, come dimostrano i parziali. .com - Pallavolo Femminile / Del Mastro Cingoli, buona la prima: 3-2 alla Lorese al debutto in Prima Divisione Femminile Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) La squadra di Aquili inizia la stagione con una tirata vittoria al tie-break: tutte le novità della stagione 2024-2025, 24 ottobre 2024 – È iniziato il campionato diterritoriale di volley. La DelAutosabato scorso 19 ottobre si è presentata ai nastri di partenza contro la PGper il primo impegno stagionale. E l’avvio è stato subito ricco di emozioni, in una gara “maratona” di due ore e mezzo. La partitafine è stata vinta dalle ragazze cingolane con un 3-2 (30-28; 18-25; 20-25; 27-25; 15-13) tiratissimo, come dimostrano i parziali.

