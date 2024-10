Lanazione.it - Multiutility, il dado è tratto. L’acqua resta dentro e la gara non si rinvia

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Prato, 24 ottobre 2024 – “Tre a zero e portiamo via il pallone”. Sorride l’alleanza dei sindaci (Sara Funaro, Ilaria Bugetti, Alessio Mantellassi) che ha ereditato dai predecessori di Firenze, Prato ed Empoli lo sviluppo della holding dei servizi pubblici della Toscana. Oltre tre ore di confronto serrato e senza compromessi nella sede di Estra a Prato: “Hanno vinto i sindaci” si è detto alla fine dell’assemblea dei soci (64 Comuni della Toscana centrale) “ora andiamo avanti”. Il tre a zero si concretizza nei punti fondamentali del documento approvato dall’81 %:laci sono i settori ambiente (rifiuti), acqua (sì allacome stabilito da Ait nel 2025) ed energia; la società “non è una holding di partecipazioni ma un gruppo industriale”; via a un “nuovo piano industriale”. Vittoria netta quindi? Sì, ma meno facile di quanto il risultato può far intuire.