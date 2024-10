Mistermovie.it - Mister Movie | Ecco la data di uscita di “The Room Next Door” e “I’m Still Here”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Sony Pictures Classics ha ufficialmente svelato le date diper due dei suoi film più attesi: Thee I’m. Entrambi i progetti saranno lanciati in modo progressivo, iniziando con le città principali prima di una distribuzione nazionale. Le date didi “The” e “I’m” The, scritto e diretto da Pedro Almodóvar, farà il suo debutto il 20 dicembre 2024 a New York e Los Angeles. Successivamente, il film sarà proiettato in alcune città selezionate il 10 gennaio 2025, per poi arrivare nelle sale di tutto il Paese il 17 gennaio 2025. Questo dramma coinvolgente è basato sul romanzo del 2020 What Are You Going Through di Sigrid Nunez, e vanta un cast stellare, tra cui Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro e Alessandro Nivola.