Marquez dice a Bagnaia cosa fare per superare Martin: “Non vorrei essere all’ultima curva con loro” (Di giovedì 24 ottobre 2024) In Thailandia si corre la terzultima tappa del Mondiale di MotoGp. Martin (primo in classifica) e Bagnaia sono staccati di 20 punti, Marquez: "Situazioni simili non te le godi, ma le soffri". Fanpage.it - Marquez dice a Bagnaia cosa fare per superare Martin: “Non vorrei essere all’ultima curva con loro” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In Thailandia si corre la terzultima tappa del Mondiale di MotoGp.(primo in classifica) esono staccati di 20 punti,: "Situazioni simili non te le godi, ma le soffri".

MotoGP - Francesco Bagnaia : “Marquez corre per vincere - non credo pensi al 2015” - Bagnaia ha detto a Marquez: “Mi hai fatto un favore?”. Nella conferenza stampa post Philipp Island, in Australia, le domande dei giornalisti presenti in loco sono state incalzanti sul tema. Un déjà vu, come direbbero i francesi, che riporta alla mente degli appassionati di MotoGP il 2015, quando a contendersi la corona iridata c’erano Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, con lo spagnolo a prevalere alla fine sull’italiano in mezzo ad un caos incredibile. (Oasport.it)

MotoGp - Francesco Bagnaia : “Marquez corre per vincere - non credo pensi al 2015” - Nelle conferenza stampa post Philipp Island, in Australia, le domande dei giornalisti presenti in loco sono state incalzanti sul tema. . Un Mondiale a due, con un “arbitro di lusso”: Marc Marquez. La possibilità di vittoria per lui oggi era maggiore. Non credo che stesse pensando al 2015?. Non sarà la prima e spero nemmeno l’ultima volta: gestire la gara e cercare di vincerla alla fine”. (Oasport.it)

Marquez fa riaffiorare il fantasma di Valentino Rossi davanti a Bagnaia : “Ti ho fatto un favore” - Il pensiero è andato subito al 2015 e al celebre GP Valencia con protagonisti Lorenzo, Rossi e appunto Marquez. Continua a leggere . Siparietto dopo il GP Australia di MotoGP con Marquez che ha parlato di favore per Bagnaia con riferimento alla vittoria della gara, e al vantaggio di Martin nella classifica Mondiale. (Fanpage.it)