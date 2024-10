Mail anti Meloni del magistrato, Nordio è stufo: “Al vaglio l'invio di ispettori” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il caso del Meloni-Mail finisce in Parlamento, con la dura critica del Guardasigilli sull'assalto al governo delle toghe rosse. Al centro del question time del ministro Carlo Nordio lo scoop de Il Tempo, quella Mail in cui il procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, ha definito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni molto più pericolosa di Silvio Berlusconi, perché «non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche eque sto la rende molto più forte. E rende anche molto più pericolosa la sua azione, avendo come obiettivo la riscrittura dell'intera giurisdizione e non semplicemente un salvacondotto». Parole di un big di Magistratura Democratica, la corrente di sinistra abituata ad avanzare a colpi di inchieste con l'avversario politico, che hanno innalzato lo scontro tra governo e toghe. Iltempo.it - Mail anti Meloni del magistrato, Nordio è stufo: “Al vaglio l'invio di ispettori” Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il caso delfinisce in Parlamento, con la dura critica del Guardasigilli sull'assalto al governo delle toghe rosse. Al centro del question time del ministro Carlolo scoop de Il Tempo, quellain cui il procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, ha definito la presidente del Consiglio Giorgiamolto più pericolosa di Silvio Berlusconi, perché «non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche eque sto la rende molto più forte. E rende anche molto più pericolosa la sua azione, avendo come obiettivo la riscrittura dell'intera giurisdizione e non semplicemente un salvacondotto». Parole di un big di Magistratura Democratica, la corrente di sinistra abituata ad avanzare a colpi di inchieste con l'avversario politico, che hanno innalzato lo scontro tra governo e toghe.

