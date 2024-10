Lorenzo spiffera dei dettagli sul GF italiano in Spagna e svela quando “se sbagli paghi e sei fuori” (Di giovedì 24 ottobre 2024) In Spagna Lorenzo Spolverato spiffera sul nostro GF: "Se sbagli ed esageri, paghi e sei fuori", ha detto il gieffino L'articolo Lorenzo spiffera dei dettagli sul GF italiano in Spagna e svela quando “se sbagli paghi e sei fuori” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Lorenzo spiffera dei dettagli sul GF italiano in Spagna e svela quando “se sbagli paghi e sei fuori” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) InSpolveratosul nostro GF: "Seed esageri,e sei", ha detto il gieffino L'articolodeisul GFin“see sei” proviene da Novella 2000.

Yulia smaschera il piano di Lorenzo e lo spiffera a Shaila : “Mi ha detto di litigare con Jessica per le clip” - Yulia ha smascherato il piano di Lorenzo al Grande Fratello e l'ha spifferato a Shaila: "Cosa mi ha consigliato di fare" L'articolo Yulia smaschera il piano di Lorenzo e lo spiffera a Shaila: “Mi ha detto di litigare con Jessica per le clip” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Grande Fratello - il piano di Lorenzo spifferato nella notte - In che senso? Le manco come amico? Inizia a fidarti di me. Grande Fratello, Lorenzo Spolverato escogita una strategia contro un collega del reality e lo svela alla “sua” Helena Lorenzo Spolverato, dopo aver consigliato a Luca Giglio di stare vicino a Jessica perché “è molto forte” e aver preso un palo da Shaila, ha iniziato a sparlare di lei con Helena, suo flirt. (361magazine.com)