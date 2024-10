Quotidiano.net - Le sanatorie e quali sono i soggetti coinvolti

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) In caso di irregolarità presenti nelle parti private, potrà procedere alla sanatoria il proprietario o chi ha realizzato gli abusi: il suo conseguimento sarà legato esclusivamente alle vicende edilizie della singola unità. Non ci sarà né la possibilità né la necessità di un intervento da parte dell'assemblea o dell'amministratore, così come la pubblica amministrazione non potrà chiedere pareri o autorizzazioni al condominio. Diverso è il caso di interventi irregolari su parti private accompagnati da quelli su parti comuni: nel caso, infatti, che la sanatoria riguardi entrambi gli aspetti, la recente giurisprudenza ammette che la legittimità della richiesta da parte dell'amministrazione pubblica di una delibera assembleare di approvazione delle opere sulle parti comuni.