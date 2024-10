La Corea del Sud valuta la possibilità di dare armi a Kiev (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Corea del Sud "rivedrà" la sua posizione sulla fornitura di armi all'Ucraina nella guerra con la Russia, ha dichiarato il presidente Yoon Suk Yeol, dopo che Seul ha accusato la Corea del Nord di aver inviato truppe a sostegno delle forze di Mosca. "Sebbene abbiamo mantenuto il principio di non fornire direttamente armi letali, potremmo rivedere questa posizione in modo più flessibile a seconda delle azioni delle forze nordCoreane", ha detto Yoon durante una conferenza stampa congiunta con il presidente polacco Andrzej Duda a Seul. Quotidiano.net - La Corea del Sud valuta la possibilità di dare armi a Kiev Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladel Sud "rivedrà" la sua posizione sulla fornitura diall'Ucraina nella guerra con la Russia, ha dichiarato il presidente Yoon Suk Yeol, dopo che Seul ha accusato ladel Nord di aver inviato truppe a sostegno delle forze di Mosca. "Sebbene abbiamo mantenuto il principio di non fornire direttamenteletali, potremmo rivedere questa posizione in modo più flessibile a seconda delle azioni delle forze nordne", ha detto Yoon durante una conferenza stampa congiunta con il presidente polacco Andrzej Duda a Seul.

